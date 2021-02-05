2021 EKYS nasıl başvuru yapılır? EKYS başvurusu son gün ne zaman? EKYS başvuru kılavuzu

ÖSYM tarafından bugün 2021 yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) başvuru kılavuzu yayımladı. Adaylar sınav hakkında araştırma yapıyorlar. EKYS başvuru nasıl yapılır? Başvuru son gün ne zaman? Sınav hangi gün?

2021 EKYS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?

2021 EKYS sınav 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınav başvuruları ise, 05-11 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EKYS başvuru nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden veya online olarak başvuru günü 05 Şubat saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES koduna sahip olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodu hakkında bilgi almak için Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

Sınav ile ilgili daha detaylı bilgi 2021 EKYS başvuru kılavuzunda yer alıyor. EKYS başvuru kılavuzu için tıklayınız.