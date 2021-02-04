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Eğitim 2021 EKYS başvuru tarihi ne zaman? 2021 EKYS başvuru ücreti ne kadar?
Eğitim

2021 EKYS başvuru tarihi ne zaman? 2021 EKYS başvuru ücreti ne kadar?

EKYS nedir? EKYS, MEB’in Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına girecek olan adayların başvurduğu sınavın adıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2021 EKYS başvuru tarihini açıkladı. Peki, 2021 EKYS başvuru tarihi ne zaman? 2021 EKYS başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 15:37:00 -
2021 EKYS başvuru tarihi ne zaman? 2021 EKYS başvuru ücreti ne kadar?

MEB’in kurumlarında yönetici olarak göreve başlamak isteyen adaylar tarafından merakla beklenen EKYS sınavı için müjdeli haber MEB’den geldi. Her yıl yapılan MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) başvuru tarihleri ile sınav tarihi belli oldu. İşte “2021 EKYS başvuru tarihi ne zaman? 2021 EKYS başvuru ücreti ne kadar?” sorularının cevapları…

EKYS başvuru tarihi 2021 ne zaman?

EKYS başvuru işlemleri 5 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başlanacak, 11 Şubat 2021 tarihinde EKYS başvuruları sona erecek. Geç başvurular ise 16 Şubat 2021'de yapılabilecek.

2021 EKYS başvuru ücreti ne kadar?

EKYS başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında ne kadar olduğu belli olacak. EKYS kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz başvuru ücretini haberimize ekleyeceğiz.
2020 Yılında EKYS ücreti 200 TL idi.

2021 EKYS sınavı ne zaman?

EKYS sınavı 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak.

2021 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKYS sonuçları 7 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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