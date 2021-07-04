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Eğitim

2021 Ehliyet sınav sonuçları açıklandı

MEB tarafından ilan edilen 2021 ehliyet sınav sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 11:36:00 -
2021 Ehliyet sınav sonuçları açıklandı

Belirli aralıklarla gerçekleştirilen ehliyet sınavları artık genellikle e sınav olarak yapılıyor. Adaylar kendilerine belirtilen merkezlere giderek adlarına oturum açılmış olan bilgisayara geçiyor. Burada kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra kişiler bilgisayar üzerinden şıkları işaretliyorlar.

Sınavda tamamlandıktan sonra bilgisayar üzerinden “sınavı bitir” diyen kişinin sınavı sona ermiş oluyor. Dileyen aday sınavın hemen sonrasında e-sınav olduğu için sonuçları sorgulayabiliyor. Peki, sorgulama hangi adresten yapılıyor?

Ehliyet sınav sonuçları 2021 meb e sınav sonuç sorgulama sayfasında

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olan “esinav.meb.gov.tr” adresinden ilan ediliyor.

Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.

http://esinav.meb.gov.tr/SonucAciklama.aspx

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