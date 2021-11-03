2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları başladı mı?

ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM’Den yapılan açıklanda “15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.” denildi. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. DGS ek yerleştirme sonuçları sonrası üniversitelerin lisans programlarına girmeye hak kazanan adaylar şimdi de DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihlerini araştırır oldu.

2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2021 DGS ek üniversite kayıtları nereden nasıl yapılacak?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.