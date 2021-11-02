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Eğitim 2021 DGS ek üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi
Eğitim

2021 DGS ek üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programlarından mezun olanların girdiği 2021-DG ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 2021 DGS ek yerleştirme sonucuna göre bir lisans programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar DGS ek üniversite kayıt tarihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki 2021 DGS ek üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 15:15:00 - 2021-11-02 15:16:19
2021 DGS ek üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihi

ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15-21 Ekim'de tercihleri alınan DGS adayları, ek yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek. DGS ek yerleştirme sonucuna göre, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2-5 Kasım'da yapılacak.

DGS ek yerleştirme elektronik kayıtlar ne zaman 2021?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından ise 2 Kasım'dan itibaren 3 Kasım saat 23.59'a kadar elektronik kayıtlar gerçekleştirilebilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurması gerekiyor.

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