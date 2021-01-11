2021 DGS başvuruları ne zaman? | YKS 2021 ne zaman
2021 ÖSYM sınav takvimi | 2021 yılı içerisinde yapılması planlanan ALES, KPSS, DGS, YKS, YDS sınavlarına girmek isteyenler sınavların yapılacağı tarihleri, başvuru süreçlerini merak ediyor. Peki, 2021 DGS ne zaman? | YKS 2021 haziran ayında mı?
2021 sınav takvimi | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl pek çok sınav gerçekleştiriyor. KPSS, ALES, YKS, DGS, YDS'ye hazırlananlar başvuruların ve sınavların ne zaman olacağını merak ediyor. DGS ne zaman 2021
2021 DGS başvuruları ne zaman? | YKS 2021 ne zaman
Milyonlarca aday sınavların ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM henüz 2021 yılı sınav takvimini açıklamadı. Ancak önümüzdeki günlerde 2021 yılı sınav takviminin yayınlanması bekleniyor.
YKS geçen yıl haziran ayının son haftası yapıldı. Üniversite sınavının yine haziran ayında yapılması bekleniyor. 2020 DGS haziran ayında yapılacaktı. Ancak koronavirüs salgınıyla sınav ağustos ayına ertelenmişti. DGS’nin de haziran-temmuz aylarında yapılması bekleniyor.
ÖSYM başvuru ve sınav tarihlerini yayınladığında haberlerimizde yer alacak.