2021 Değerli konut vergisi ne kadar?
2021 Değerli konut vergisi ne kadar? Yeni yıla girilmesiyle birlikte birçok alanda değişik yapıldı. Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da vergiye tabi olan mesken niteliğindeki taşınmazların vergilerinde değişiklikler oldu. Birçok vatandaş, mesken niteliğindeki taşınmazların vergilerindeki değişiklikleri merak ediyor. Peki, 2021 değerli konut vergisi ne kadar?
Yeni yıla girilmesiyle birlikte birçok alanda değişik yapıldı. Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da vergiye tabi olan mesken niteliğindeki taşınmazların vergilerinde değişiklikler oldu. 2021 yılında bina vergilerinin 5 milyon lirayı geçeceği tahmin ediliyor.
Bilindiği gibi vergi oranları binaların değerine göre değişiklik göstermektedir. Bina vergilerinin 5 milyon lira ve üzerindeki kısmı mesken niteliğindeki taşınmazlara aittir. Bu binalardan değerli konut vergisi tahsil edilecek.
Hangi binalardan değerli konut vergisi alınmayacak?
Bina değeri 5 ila 7 buçuk milyon lira arasında olan konutlardan 5 milyon liralık kısmı için bin 3 vergi tahsil edilecek. 10 milyon liraya kadar olan konutlarda ise vergi 7,5 milyon lirası 7500 lira olarak kalan kısmı ise bin 6 oranla tahsil edilecek.