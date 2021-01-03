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Spor 2021 Dakar Rallisi başladı
Spor

2021 Dakar Rallisi başladı

İlk etabı, otomobil kategorisinde İspanyol Sainz, motosiklet sınıfında Avustralyalı Price birinci bitirdi

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:09:58 -
2021 Dakar Rallisi başladı

İSTANBUL (AA) - 2021 Dakar Rallisi'nin açılış etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin ilk etabı, Cidde ile Bisha kentleri arasındaki 277 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 5 dakika 56 saniyelik derecesiyle X-Raid Mini JCW takımından 2010, 2018 ve 2020'nin şampiyonu İspanyol Carlos Sainz elde etti

2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 ve 2017'nin şampiyonu Fransız Stephane Peterhansel, Sainz'in 25 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 3 dakika 18 saniye gerisindeki Çek Martin Prokop üçüncü sırayı aldı.

Rallide 2011, 2015 ve 2019'un şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah ise ilk etabı 10. sırada tamamladı.


- Price hızlı başladı


Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından 2016 ve 2019'un şampiyonu Avustralyalı Toby Price, 3 saat 18 dakika 26 saniyede bitirdiği ilk etapta birinciliğe ulaştı.

Avustralyalı sürücüyü, 31 saniye geriden Arjantinli Kevin Benavides, 32 saniye arkadan 2018 yılı şampiyonu Avusturyalı Matthias Walkner takip etti. Son şampiyon ABD'li Ricky Brabec ise liderin 18 dakika 32 saniye gerisinde 24. sırada yer aldı.

Dakar Rallisi'nin 2. etabı, yarın Bisha ile Wahdi Al Dawasir kentleri arasındaki 457 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 12 etap sürecek Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Cidde'de son bulacak.




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