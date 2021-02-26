2021 Çiftçi Bağ-Kur nasıl emekli olur? Çiftçi Bağ-Kur’u kaç yılda emekli olur?
2021 yılında Bağ-Kur’dan emekli olacak olan çiftçiler için yeni düzenlemeler getirildi. Çiftçilerin Bağ-Kur’dan emekli olması için şartlar nelerdir? ? Çiftçi Bağ-Kur’u kaç yılda emekli olur? Çiftçiler nasıl emekli olur? İşte detaylar…
Bağ-Kur kapsamında emekli olacak olan çiftçiler için bu sene yeni düzenlemeler uygulandı. Çiftçilerin Bağ-Kur emeklisi olabilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekiyor. Çiftçiler nasıl emekli olur? Çiftçi Bağ-Kur’u kaç yılda emekli olur?
Bir çiftçinin emekli olabilmesi için şu şartları yerine getirmiş olması gerekir:
- Bağ-Kur ile sigortaya giriş yapmış olan çiftçiler en az 15 yıl süresince sigortalı olmalıdırlar.
- Bu kapsamda bir çiftçinin emekli olabilmesi için 5400 günlük ya da 9000 günlük prim ödemesi yapılmaktadır.
- Emeklilik yaş haddinin doldurulmuş olması gerekir.
- Herhangi bir prim dönemine ait borç miktarı bulunmamalı ve her prim eksiksiz bir şekilde ödenmelidir. Eğer borç tutarı olan çiftçiler varsa, toplu olarak ödeme yaparak borçlarını silebilirler.
- Sigorta giriş tarihi dikkate alınarak emeklilik yaşı belli olmaktadır. Bu sebeple çalışanlar, sigortaya ne kadar erken olarak giriş yaparlarsa, emeklilik yaşları da o kadar erken olmaktadır.
Bu şartları taşıyan çiftçiler, emekli olmak için şu adımlarla başvurularını yapabilirler:
- Bağ-Kur tarım sigortası kapsamına girmek için ikamet edilen bölgedeki Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidilmelidir.
- Burada emeklilik için başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir.
- Belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edildikten sonra başvuru değerlendirilecek ve eksik bilgi olmadığı takdirde sisteme giriş yapılacaktır.