2021 Çiftçi Bağ-Kur nasıl emekli olur? Çiftçi Bağ-Kur’u kaç yılda emekli olur?

Bağ-Kur kapsamında emekli olacak olan çiftçiler için bu sene yeni düzenlemeler uygulandı. Çiftçilerin Bağ-Kur emeklisi olabilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekiyor. Çiftçiler nasıl emekli olur? Çiftçi Bağ-Kur’u kaç yılda emekli olur?

Bir çiftçinin emekli olabilmesi için şu şartları yerine getirmiş olması gerekir:

Bağ-Kur ile sigortaya giriş yapmış olan çiftçiler en az 15 yıl süresince sigortalı olmalıdırlar.

Bu kapsamda bir çiftçinin emekli olabilmesi için 5400 günlük ya da 9000 günlük prim ödemesi yapılmaktadır.

Emeklilik yaş haddinin doldurulmuş olması gerekir.

Herhangi bir prim dönemine ait borç miktarı bulunmamalı ve her prim eksiksiz bir şekilde ödenmelidir. Eğer borç tutarı olan çiftçiler varsa, toplu olarak ödeme yaparak borçlarını silebilirler.

Sigorta giriş tarihi dikkate alınarak emeklilik yaşı belli olmaktadır. Bu sebeple çalışanlar, sigortaya ne kadar erken olarak giriş yaparlarsa, emeklilik yaşları da o kadar erken olmaktadır.

Bu şartları taşıyan çiftçiler, emekli olmak için şu adımlarla başvurularını yapabilirler: