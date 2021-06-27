2021 AYT fizik soru ve cevapları AYT 2021 fizik cevapları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavlara katılan adaylar sorular ve cevaplarla ilgili kurumdan gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladılar. Peki, 3 oturumun soruları ile cevap anahtarları hangi tarihte erişime açılacak?

YKS 2021 TYT, AYT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AYT sınavının tamamlanmasıyla birlikte 2021 YKS sınav mataronu böylelikle tamamlanmış olundu. AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşmakta. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu. ÖSYM sorular ve cevapları genellikle sınavın sona erdiği günün akşamında ya da ertesi gün erişime açıyor. Bu kapsamda 27 Haziran’da gerçekleştirilecek olan YDT sınavının 17:45’te tamamlanacağı göz önüne alınırsa 18:00’den sonra ya da yarın gün içerisinde soruların ve cevap anahtarının erişime açılabileceği söylenebilir.

2021 AYT fizik soru ve cevapları

ÖSYM konuya ilişkin resmi açıklamasını internet adresi üzerinden duyuracak. Soruların ve cevapların tamamı sadece sınava katılan adayların erişime açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece 10’una ulaşabilecek. 2021 AYT fizik soru ve cevapları için tıklayın