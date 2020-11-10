2021 asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı

2021'de emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücrete eşitlenecek mi? 2021 yılında asgari ücret zammı ne kadar olacak? Her sene aralık ayının ilk haftasında toplanan Asgari Ücret Komisyonu yeni yılla birlikte bir yıl süreyle geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere toplanıyor. Asgari ücret zammı sadece çalışanları değil yaşlılık maaşı alanları, isteğe bağlı sigorta ödeyenleri, dul ve yetim maaşı ile engelli maaşı alanların yanında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bunun için asgari ücrete yapılan zam oldukça önemlidir. Peki 2021 yılında asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücrete ne zaman belli olacak?

Asgari ücretin belli olduğu yer hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya geldiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her sene aralık ayının ilk haftasında toplanmakta. Üç veya dört toplantı sonrası milyonlarca işçinin beklediği asgari ücret zammı haberini açıklanılmakta. Asgari ücret zammı aralık ayının son haftasında netlik kazanmakta.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılır?

Asgari ücret ne kadar olur? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılında yüzde 26.1, 2020 yılında da yüzde 15 oranında asgari ücrete zam yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun asgari ücrette ne kadar artış yapacağı merak ediliyor. Çeşitli senaryolara göre asgari ücrette yapılacak olası artışlar şöyle:

asgari ücret ne kadar olur?

Orta Vadeli Programlar'da (OVP) 2021 yılı enflasyon hedefine göre: OVP’de 2021 yılı için enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücret bu hedef doğrultusunda yüzde 8 oranında artırılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olacağı tahmin ediliyor.

Merkez Bankası'nın 2021 enflasyon hedefine göre: Merkez Bankası 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 oranında olacağını tahmin ediyor. Bu oranda artış yapıldığında brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olur.

Merkez Bankası'nın 2020 enflasyon tahminine göre ise: Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon tahminini son raporunda yüzde 12.1 olarak revize etti. Asgari ücret artışı yüzde 12.1 oranında yapılırsa brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olur.

Merkez Bankası'nın 2021 enflasyon hedefine refah payı eklenirse: Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahminine refah payı eklenirse: Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.