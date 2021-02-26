2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı mı?2021 AÖF bahar dönemi ara ve final sınav tarihleri ne zaman?
Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavı adayları tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı mı?2021 AÖF bahar dönemi ara ve final sınav tarihleri ne zaman
AÖF kayıt yenileme işlemleri 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23.30'da sona ermiş olacak. Kayıt yenileme işlemini yapanlar, AÖF bahar dönemi sınav tarihlerini araştırmaya başladı. AÖF bahar dönemi sınavı hakkında kurumdan bir duyuru yapıldı. İşte merak ettiğiniz haberlerin devamı…
AÖF bahar dönemi sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan’da yapılacak. Final sınavı ise 29-30 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Sınavların online olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı:29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021