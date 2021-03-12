2021 ALES/1 başvurusu nasıl yapılır? Son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından Mayıs ayının 2'sinde yapılacak ALES/1 için başvurular alınmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı. Peki, 2021 ALES/1 başvurusu nasıl yapılır? 2021 ALES/1 başvuru ücreti ne zaman? Başvurular nasıl sona erecek?

ALES başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından 2021 ALES/1 başvurularının başladığı duyuruldu. Adaylar 22 Mart tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

ALES başvuru ücreti ne kadar?

ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuru ücreti olarak 145 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 22 Mart tarihinde sona erecek.

ALES sınavında HES kodu zorunlu mu?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.