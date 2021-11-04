2021 ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? ALES 3 sınavı giriş belgesi sorgulama
ALES sınavının tarihi için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM’nin ALES sınav takvimini açıklamasından sonra ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ALES/3 sınav tarihi ne zaman? soruları da bir hayli sorgulanır oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecan dorukta. ÖSYM 2021 ALES/3 başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri belli oldu. ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2021 ALES/3 sınavı öncesi heyecan dorukta. ALES'e katılım göstererek akademik kariyer hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, geri sayıma geçti. 2021 ALES/3 ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arayan binlerce kişi, ÖSYM'nin sınavı gerçekleştireceği tarihi sorgulamaya başladı.
ALES 3 sınavı ne zaman yaplacak?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Ekim 2021'de başvuruları sona eren ALES/3, 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından sonuçlarını öğrenebilecek.
ALES 3 sınavına başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor. Adaylar, ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. ALES sınav giriş belgeleri sınavdan en az bir hafta önce ÖSYM üzerinden açıklanacak.
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2021 ALES 3 sınav ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından açıklanan 2021 ALES 3 başvuru kılavuzunda 2021 ALES 3 sınav ücretinin 145 Türk Lirası olduğu açıklandı.