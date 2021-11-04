2021 ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? ALES 3 sınavı giriş belgesi sorgulama

ALES sınavının tarihi için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM’nin ALES sınav takvimini açıklamasından sonra ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ALES/3 sınav tarihi ne zaman? soruları da bir hayli sorgulanır oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için heyecan dorukta. ÖSYM 2021 ALES/3 başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri belli oldu. ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021 ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?