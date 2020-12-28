2021 AGİ ücretleri belli oldu

AGİ 2021 ücretleri ile ilgili son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, asgari ücret 2021 zammı ile ilgili açıklamasında yeni yılın zam oranını duyurdu. Peki, 2021 AGİ ne kadar oldu, bekar, evli ve çocuklu asgari geçim indirimi ücretleri kaç TL?

AGİ 2020 zammı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk, 2021 yılında bir çalışanın alacağı asgari ücret tutarını duyurdu. Zammın açıklanmasının ardından asgari geçim indirimi ücretleri de şekillenmiş oldu. İşte 2021 yılında çalışanlara ödenecek olan o ücretler…

Asgari ücret zam oranı

Bakan Selçuk tüm tarafların istekleri ve mevcut koşulları göz önüne olarak yapılan değerlendirme sonucu 2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 TL olarak açıklandı.

2021 AGİ ücretleri

Asgari geçim indirimi bir çalışanın evli, bekar, çocuklu olmasına göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre yapılan yeni zamla birlikte 2021 yılının AGİ tutarları şöyle…

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL