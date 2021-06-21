2021-22 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
2020-2021 eğitim öğretim yılının artık son günlerine girilirken 2021-2022 yılının ne zaman başlayacağı da hakkında en çok arama yapılan konular arasında yer alıyor. Okullarda 2020-21 eğitim öğretim dönemi karnelerin verilmesi ile sona erdi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler şimdiden okulların açılış tarihini araştırıyor. Peki, 2021-22 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
MEB 2021 takvimi, salgın nedeniyle dinamik olarak değişiyor ve eğitim tarihleri de bu değişiklikler ile kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, okullar ne zaman açılacak ve ne zaman kapanacak sorularının yanıtı...
2021-22 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.
İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak.
17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.