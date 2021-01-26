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Ekonomi 2020’ye halka arzlar damga vurdu
Ekonomi

2020’ye halka arzlar damga vurdu

Salgın sebebiyle merkez bankalarının 2020’de para musluklarını açmaları, dünya genelinde halka arzlarda verimli bir yıl yaşanmasına imkân tanıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 10:14:00 -
2020’ye halka arzlar damga vurdu

Geçen sene küresel halka arzlar yüzde 19 artarak bin 363’ü buldu. Halka arzlardan elde edilen gelirler de yüzde 29 artarak 268 milyar dolara dayandı.

Şirketler büyüdü

Türkiye’de geçen yıl 8 şirket halka açılarak daha da güçlenip büyüdü. 8 halka arzın değeri 450 milyon lirayı aştı, toplanan talep tutarı 6.8 milyar lirayı geçti. Bazı halka arzlarda 50 katı aşan talepler görüldü. Birçok hissede halka arz sonrası yüzde 100’ün üzerinde getiriler elde edildi. Halka arz endeksi ise 2020’de yüzde 197 değer kazandı.

Rekor kırıldı

Dünya genelinde 2020 Ekim döneminde 187 halka arz gerçekleştirildi. Bu halka arzlardan 37.4 milyar dolarlık fonlama sağlandı. 2020 Kasım döneminde ise artan risk algısından dolayı halka arzlarda önemli düşüş kaydedildi. Geçen ay da toparlanma yaşandı.

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