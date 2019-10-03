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'2020'deki ABD seçimlerine karışacak mısınız?' sorusuna Putin'den olay cevap

Rusya lideri Putin'in ABD'li bir gazetecinin '2020'deki ABD seçimlerine karışacak mısınız?' sorusuna verdiği cevap dünyada olay oldu.

03 Ekim 2019 Perşembe 13:57
'2020'deki ABD seçimlerine karışacak mısınız?' sorusuna Putin'den olay cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya gelen NBC'den Keir Simmons'un sorduğu soruya eğlenceli bir cevap verdi.

Enerji Haftası nedeniyle düzenlenen programlara katılmak için Moskova'da bulunan gazeteci Keir Simmons, Rusya'nın 2016'daki ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ile ilgili Putin'e, ''Özel savcı Robert Mueller, Rusya'nın 2020 ABD seçimlerini de etkilemeye çalıştığını mı iddia ediyor?'' şeklinde bir soru yöneltti.

Putin'den cevap şekli olay oldu

Mikrofonu eliyle kapatan Putin, ''Size bir sır vereceğim. Evet, hepinizi güldürmek için bunu kesinlikle yapacağız. Ama kimseye söyleme tamam mı?'' şeklinde alaycı bir cevap verdi.

Ardından tekrar ciddileşen Putin, ''Moskova iç meselelerini çözmeye çalışıyor. Asıl amacımız bu.'' dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 13:57
  1. Vladimir Putin
  2. Moskova
  3. Keir Simmons

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