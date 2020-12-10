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Teknoloji 2020'de Türkiye'de en çok neler arandı? Google listeyi yayınladı
Teknoloji

2020'de Türkiye'de en çok neler arandı? Google listeyi yayınladı

Arama motoru Google, 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı. Türkiye'de 2020 yılında en çok aranan kelimeler belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 00:11:00 -
2020'de Türkiye'de en çok neler arandı? Google listeyi yayınladı

Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı. Listede birçok başlık yer alırken dizi, isim ve bu yıl yaşamını yitirenleri haberimizde derledik. Buna göre, en çok aratılan dizi Sadakatsiz, en çok aratılan isim Fahrettin Koca ve bu yıl vefat eden kişilerden de aratılan isim Kobe Bryant oldu.

En çok aranan dizi sadakatsiz oldu

Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları şu şekilde sıralandı:

1. Sadakatsiz
2. Mucize Doktor
3. Masumlar Apartmanı
4. Sen Çal Kapımı
5. Alev Alev
6. Kırmızı Oda
7. Bay Yanlış
8. Menajerimi Ara
9. Bir Başkadır
10. Aşk-101

En çok aranan isim fahrettin koca oldu

İsimler kategorisinde ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sırada yer aldı:

1. Fahrettin Koca
2. Berat Albayrak
3. Ebru Şallı
4. Ellen Page
5. Alaattin Çakıcı
6. Fatih Terim
7. Lütfi Elvan
8. Sercan Yıldırım
9. Halil Sezai
10. Nihat Hatipoğlu

2020'de vefat edenler içinde en çok aranan isim Kobe Bryant oldu

Vefat edenler kategorisinde 2020 yılının en çok arananı, 27 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin yer aldı.

1. Kobe Bryant
2. Pınar Gültekin
3. Nur Yerlitaş
4. Aytaç Yalman
5. Aleyna Çakır
6. Diego Armando Maradona
7. Ares Özdemir
8. Cemil Taşçıoğlu
9. Seyfi Dursunoğlu
10. Emre Gönlüşen

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