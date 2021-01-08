2020’de göçmen sayısında düşüş

Göksel Çağlav Ankara

2020 yılında yakalanan göçmen sayısının neredeyse yarısını, 50 bin 161 sayısı ile Afgan uyruklu göçmenler oluşturuyor. Bir diğer veriye göre, göçmen kaçakçılığında da yarı yarıya düşüş yaşandı.

2019 yılında 8 bin 996 olarak kaydedilen göçmen kaçakçıları sayısı geçtiğimiz yıl toplamında 4 bin 276’ya geriledi. Bu rakamların düşüş nedeni olarak Kovid-19 salgını, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturduğu güvenli bölge ve Avrupa’nın göçmenlere karşı tutumu olarak değerlendirildi.