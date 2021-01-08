2020’de göçmen sayısında düşüş
İçişleri Bakanlığı, 2020 yılı verilerini açıkladı. Verilere göre yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen düzensiz göçmen sayısı 2019 yılında 454 bin 662 rakamı ile zirve yaparken, 2020 yılında bu rakam 122 bin 302’ye kadar geriledi.
Göksel Çağlav Ankara
2020 yılında yakalanan göçmen sayısının neredeyse yarısını, 50 bin 161 sayısı ile Afgan uyruklu göçmenler oluşturuyor. Bir diğer veriye göre, göçmen kaçakçılığında da yarı yarıya düşüş yaşandı.
2019 yılında 8 bin 996 olarak kaydedilen göçmen kaçakçıları sayısı geçtiğimiz yıl toplamında 4 bin 276’ya geriledi. Bu rakamların düşüş nedeni olarak Kovid-19 salgını, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturduğu güvenli bölge ve Avrupa’nın göçmenlere karşı tutumu olarak değerlendirildi.