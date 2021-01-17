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Ekonomi 2020’de dijitalleşen firmalar daha hızlı büyüdü
Ekonomi

2020’de dijitalleşen firmalar daha hızlı büyüdü

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Dijital Dönüşüm Komite Başkanı Fahrettin Oylum, “Teknoloji ile birlikte akılcı bir dijital dönüşüm sürecini daha önceki yıllarda başlatmış olan şirketler 2020 yılını büyüme yılı olarak kaydettiler” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 12:31:00 -
2020’de dijitalleşen firmalar daha hızlı büyüdü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının damgasını vurduğu 2020 yılı dijitalleşmede atılan adımların da hızlandığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.

Işbirliği ihtiyacını hatırlattı

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Komite Başkanı Fahrettin Oylum, salgının damgasını vurduğu 2020’de dijitalleşmenin iş dünyasına etkilerini anlattı. 2020 yılından iş dünyasının çıkardığı derslere değinen Oylum, “2020 yılı içinde yaşadığımız ve halen devam etmekte olan pandemi süreci bizlere, küreselleşme sürecinin şekillendirdiği rekabet ortamında ortak hareket etmek, ortak paylaşım ve ortak gelişim yaklaşımlarıyla kurulan stratejik işbirliklerine daha fazla ihtiyacımız olduğu gerçeğini hatırlatmış oldu. Rekabetin yerelden globale döndüğü günümüzde, globalde eşit derecede yenilikçi rakiplerimizi geçmek maksadıyla sürekli inovasyon ve değişim sürecini yürütmemiz gerektiğini, 2020 yılı tüm sektörlere net bir şekilde gösterdi” şeklinde konuştu. Oylum, “Özellikle KOBİ ölçeğinde faaliyet gösteren işletmelerin, küresel ekonomi içerisinde geleneksel metotlarla hayatta kalamadıklarını tecrübe ettiğimiz 2020 yılı, küresel rekabete karşı küresel stratejiler ile çevikliği sağlayabilen ve yeni modeller üretebilen şirketlerin pozitif ayrıştığı bir yıl oldu” dedi.

Sektörün yeni lider adayları

Dijital alanın geleceğine dair de açıklamalarda bulunan Oylum, “Düne kadar yatırımlarını inşaat ve beton ekonomisine yapmakta ısrar edenlerin, teknoloji yatırımlarını önceliklendirmeye başlamaları, sadece girişimcileri misafir eden girişimci merkezlerine başlayan yatırımcı ziyaretleri, önümüzdeki dönem için ülkemiz adına umut vericidir. Sektöründe dijital dönüşüm sürecini en iyi yöneten şirketlerin sektörün yeni lider adayları olacaklarına önümüzdeki dönemde daha çok şahit olacağız” diye konuştu.

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