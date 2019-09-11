2020’de bir konutun maliyeti ne olacak? 2020 yılı inşaat maliyet bedelleri Resmi Gazete’de yer aldı.

2020 yılı inşaat maliyet bedelleri Resmi Gazete’de yer aldı. 2020 yılında 100 metrekarelik bir evin maliyetiyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

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