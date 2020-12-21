Koronavirüs yeni mutasyonu | 2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Salgın sebebiyle dünyada her gün binlerce insan yaşamını yitiriyor. Virüse karşı aşılama çalışmaları başlarken İngiltere’den gelen haber büyük bir paniğe sebep oldu. İngiltere, Hollanda ve Belçika’da bulaştırıcılığı yüzde 70 daha fazla olan 202012/01 mutasyonunun görüldüğü açıklandı. Türkiye mutasyonun görüldüğü ülkelere uçuşlarını durdurdu. Peki, 202012/01 nedir? | 202012/01 tehlikeli mi?

202012/01 nedir?

Koronavirüs salgınında yeni bir panik yaşanmaya başladı. İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğrayan ve bulaştırıcılığı yüzde 70 artan bir türün ortaya çıktığı açıklandı. Söz konusu virüsün Hollanda ve Belçika’da da görüldüğü belirtildi. Söz konusu mutasyona VUI - 202012/01 adı verildi.

VUI - 202012/01 virüsünün eylül ayında Güney İngiltere’de ortaya çıktığı ifade edildi. Birleşik Krallık Covid-19 Genomics UK Konsorsiyumu (COG-UK) üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen 17 değişikliği ortaya çıkardıklarını açıkladı.

İddialara göre mutasyonun bağışıklık sistemi zayıflamış ve virüsü yenemeyen bir hastada ortaya çıkmış olması ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsünün daha bulaşıcı yeni bir türünün Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da da tespit edildiğini duyurdu.

Bilim insanları SARS- Cov-2 virüsünün en çok mutasyona uğrayan virüslerden olduğunu bu sebeple mutasyon görülmesinin beklenmedik bir durum olmadığını ifade ediyor.