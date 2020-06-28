2020 YKS soruları ve cevapları ÖSYM'de yayınlandı mı? (TYT, AYT ve YDT soruları)

Yüksek Öğretim Kurumları 2020 Sınavı’na katılan binlerce aday gözünü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevirdi. Soru ve cevapların yayınlanmasıyla birlikte tahmini olarak doğru ve yanlışlarını tespit edebilecek olan öğrenciler resmi sonuçlar öncesi ilk puan hesaplaması da yapabilecek. Peki, sorular ve cevaplar saat kaçta yayınlanacak?

YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz yıl 15 ve 16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS 2019’un soru ve cevapları ÖSYM tarafından 16 Haziran tarihinde yayınlanmıştı.

Bugün de aynı uygulamanın gerçekleşmesi halinde 27-28 Haziran tarihlerinde yapılan YKS oturumlarının soru ve cevaplarının bugün açıklanması bekleniyor.

TYT, AYT ve YDT sorularının ve cevaplarının en erken Yabanı Dil Testi’nin sona ermesinin ardından geçen 1 saat içerisinde duyurulması bekleniyor. Yani 2020 YKS soru ve cevaplarının saat 18:45’ten sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Sorular ve cevaplar yayınlandığı takdirde ÖSYM’den resmi açıklama gelecek. Soru ve cevapların bir kısmının herkese açık olarak tamamının ise sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlanacağı düşünülüyor.