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Aktüel 2020-YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı
Aktüel

2020-YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Adaylar, kılavuzdaki bilgilere göre tercihlerini bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar yapacak

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:55:24 -
2020-YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercihlerini bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar yapacak.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren 23 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar.

2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılacak.

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