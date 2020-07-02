2020 yılının da en değerli otomobil markası Toyota

BrandZ™ tarafından her yıl gerçekleştirilen en değerli 100 küresel marka raporunda, otomobil sektöründe tüm markaları geride bırakan Toyota, birinciliğini devam ettirerek önemli bir başarıya imza attı. Raporda Toyota’nın 2019 yılında 29 bin 151 milyar dolar olan marka değeri 2020 yılında 28 bin 388 milyar dolar oldu. Toyota, 2006 yılından itibaren 15 kez yayınlanan raporda kendi sektöründe 13’üncü kez birinci sırada yer alıyor. Otomotiv sektörünün birincisi olan Toyota, tüm markalar sıralamasında ise 48. oldu. Dünyanın en büyük marka değeri oluşturma platformu olarak gösterilen BrandZ, günümüzün tüketicilerinin yaşam tarzlarına entegre olmuş markalar üzerinde yapılan araştırmayı yansıtıyor. Araştırmada 20 yıl boyunca dünya çapında 3.7 milyonu aşan sayıda tüketiciyle çalışmalar yapıldı, her şirketin finansal ve iş performanslarının analizleri de değerlendirilerek rapor oluşturuldu.

Toyota Türkiye’ye en iyi fabrika ödülü

Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçısı olan ve üretiminin yüzde 90’ını dünyanın 148 ülkesine ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, C-HR modeli ile Avrupa ve Afrika bölgesinin en iyi fabrikası oldu. C-HR kullanan müşterilerle yapılan IQS araştırmasında kullanıcıların ilk üç aylık deneyimlerinin ardından görüşlerini değerlendiren araştırma şirketi JD Power, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’yi “Golden Plant” ödülüne layık gördü.