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Ekonomi 2020 yılında yüzde 300 kazandırmıştı! Yatırımda dünyanın yeni gözdesi olan Bitcoin bugün 30 bin dolar seviyesini gördü
Ekonomi

2020 yılında yüzde 300 kazandırmıştı! Yatırımda dünyanın yeni gözdesi olan Bitcoin bugün 30 bin dolar seviyesini gördü

7 bin 177 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 300 değerlenerek 29 bin 200 dolara çıkan yatırımın yeni gözdesi Bitcoin, bugün 30 bin dolar seviyesini gördü.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:02:00 -
2020 yılında yüzde 300 kazandırmıştı! Yatırımda dünyanın yeni gözdesi olan Bitcoin bugün 30 bin dolar seviyesini gördü

2020'nin son döneminde hızlı bir ralli yaşayan Bitcoin, bugün 30 bin dolar seviyesini gördü.

Bitcoin'de son dönemde ralli dikkat çekerken finans sektörü de kripto parayla ilgili farklı enstrümanları hayata geçirmek için planlarını raftan indirmeye başladı.

Hong Kong'da kripto para platformu OSL'den Matta Long, "Bu rallinin önemi haftalardır devam ediyor olması. Eğer aşağı yönlü bir kırılma görürsek, kurumların olası bir dipten alım yapıp yapmayacağını görmek bağlamında ilk çeyrek akımlarının yönü hakkında bilgilendirici olacaktır." dedi.

Yatırımda dünyanın yeni gözdesi! 2020 yılında yüzde 300 kazandırdı
Yatırımda dünyanın yeni gözdesi! 2020 yılında yüzde 300 kazandırdı

Ekonomi

Yatırımda dünyanın yeni gözdesi! 2020 yılında yüzde 300 kazandırdı

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