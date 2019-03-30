0553 313 94 23

2020 yılında uzman fizyoterapistler sahada olacak

Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:36
2020 yılında uzman fizyoterapistler sahada olacak

Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger, 2020 yılında uzman fizyoterapistlerin sahada olacaklarını söyledi.


Fizyoterapistler Derneğinin bu yıl 50. yılını kutladığını belirten Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Düger, fizyoterapistlerin nasıl hizmet verdiklerini, hangi eğitimleri aldıklarını ve nasıl çalıştıklarını anlattı.


50 yıl önce başladıkları bel, boyun fıtığı ve romatizmal hastalıkların tedavi çalışmalarını yürüten fizyoterapistlerin, bugün gebelikten, erken çocukluk dönemine, riskli bebeklerden yetişkinlik dönemine kadar ve yaşlılığa kadar pek çok popülasyonda hem hastalıkların tedavisinde hem de rehabilite edilmesinde geleceğe yönelik planlamalarda rol aldıklarını belirten Prof. Dr. Tülin Düger, "Fizyoterapistler; hekimlerle, hemşirelerle, tüm sağlık profesyonelleriyle bir arada çalışarak etkin bir sağlık hizmeti sunumu yarışındalar. Şu anda Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, özel sektörde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve huzur evlerinde çok sayıda etkin istihdam alanlarına sahipler" diye konuştu.


Tüm dünyanın rehabilitasyon 2030 hedeflerini tartıştığını, Türkiye’de de fizyoterapistlerin ilk kez Türkiye için 2030 yılı hedeflerini ortaya koymak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Tülin Düger, "Bu yüzden etkili kurum ve kuruluşlarla, bakanlıklarla 2030 hedeflerini çalışıyoruz. Teknoloji ve fizyoterapiyi birleştirerek yeni yöntemlerle tıbbın her alanına fizyoterapistler hizmet vermeye devam edecekler. 2020 yılında uzman fizyoterapistler sahada olacaklar" şeklinde konuştu.


Fizyoterapistlerin eğitim süreçlerini anlatan Prof. Dr. Tülin Düger, "Bugün 88 üniversitemizde Fizyoterapist ve Rehabilitasyon Bölümü var ve bu bölümlerde 4 yıllık lisans eğitimleri alıyorlar. Bunun üzerine yüksek lisans, doktora çalışmaları yapabiliyor, bilim uzmanlıklarıyla birlikte doçent, profesör oluyorlar" ifadelerini kullandı.


Türkiye Fizyoterapistler Derneğinin önemli araştırmaların liderliğini yaptığını belirten ve bu etkin çalışmalar kapsamında bu yıl Hacettepe Üniversitesinde ilk kez Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi olma gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Tülin Düger, "Hareket fonksiyon gelişimleri, pek çok durumda ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, protez, ortez, el rehabilitasyonu, serebral palsi, pediatrik rehabilitasyon gibi pek çok geniş alanlarda fizyoterapi eğitimi kapsamlı bir şekilde sürüyor” dedi.


Fizyoterapistler Derneği olarak gelecek yıllarda uzman fizyoterapistler yetiştirmek istediklerinin altını çizen Prof. Dr. Tülin Düger, diyabet, obezite, kardiyopulmoner rehabilitasyon gibi pek çok alanda uzman fizyoterapist yetiştirmek ve uzmanlık alanlarıyla birlikte toplumda daha yaygın ve etkili çözümler bulmak yarışı içerisinde olduklarını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:36
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitler için fidan diktiler
    1. Şehitler için fidan diktiler
    2. İş fikri yarışmasına Düzce..
    3. İstanbul'da dehşet! Arkasından gelip..
    4. Malazgirt’te kütüphane haftası..
    5. Canikli dolar operasyonunu kimin..
    6. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı..
    7. Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı
    8. Kayseri'de zincirleme trafik kazası:..
    9. Kastamonu’da yaşlı, bakıma muhtaç ve..
    10. 8 aydır atılan yalanlara bakıp,..
    11. LİMAK Enerji Engelsiz Müzik Korosu,..
    12. Beykoz adayı Aydın ile Senegalli..
    13. Turkcell-Huawei projesi Londra’dan..
    14. 2020 yılında uzman fizyoterapistler..
    15. Kızılay, Tosya’da öğrencilere diş..
    16. Dezavantajlı çocuklar, devlet..
    17. "Medya okuryazarlığı eğitimi..
    18. Gimdes onaylı online Halal Dünya..
    19. (Özel) Okul servisinin otomobille kafa..
    20. Rusya, düşmanı kör eden silahı ilk kez..
    21. “İslâm Ümmeti artık kendi..
    22. Sinemalarda hangi filmler var..
    23. Bedenini bilime adadı
    24. Yalnızca 6 hafta içinde beyninizin..
    25. (Özel) Tuzla sahilde iç ısıtan..
    26. (Özel) İYİ Parti adayının 40 bin..
    27. Hayali, Ertuğrul Fıkrateyni ve..
    28. Dış ticaret açığı şubatta yüzde 63.1..
    29. Ekonomide bahar atağı! Oynaklığa son..
    30. Marmarabirlik’in Turquality başarısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'