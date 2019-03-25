“2020 yılında 5G geliyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, şu anda Türkiye’de 4,5G teknolojisinin kullanıldığını anımsatarak, 2020 yılında 5G’nin faaliyete geçeceğini söyledi. Trabzon’da kaymakamlar, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile bir araya gelen Turhan, şöyle konuştu: “Bu 5G’nin teorik uzmanı ODTÜ’deki bir mühendis hocamız. Bunu Çin firması Huawei’ye götürdü, lisanslarını aldı. Şimdi ABD 5G’den korkuyor, ‘Bunu benim pazarlamam lazımdı’ diyor. Artık dünya otomasyonda öyle bir hale geliyor ki eğitim, savunma, sağlık, tarım ve reel sektörün her aşamasında otomasyona geçiyor. Artık bu gelişmeye ayak uyduramazsanız aradaki mesafeler fersah fersah açılacak. Bizim sanayicimizin de eğitimcimizin de diğer sektörlerimizin de buna ayak uydurması lazım.”