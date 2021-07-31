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Spor 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Ersu Şaşma finallerde yarışmaya hak kazandı
Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Ersu Şaşma finallerde yarışmaya hak kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finallere kalmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 08:36:00 -
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Ersu Şaşma finallerde yarışmaya hak kazandı

Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.

Milli atlet Şaşma'dan tarihi başarı

Milli atlet Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalarak bunu başaran ilk Türk atlet oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Bu başarısı Ersu'yu sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak.

 

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