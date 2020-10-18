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Aktüel 2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Aktüel

2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak

Yeniakit Publisher
2020-10-18 14:46:14 -
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası boyunca açık kalacak 2020 Sakarya EXPO, şehrin dünya ülkelerine tanıtılmasına katkı sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın tarihi, kültürel, sanatsal ve yöresel yaşamına ışık tutacak olan EXPO'da, bisiklet gösterileri, yarışmalar, eğlence gösterileri, halk oyunları ve eğitici aktiviteler katılımcıların beğenisine sunulacak.

Vatandaşlara, şampiyona boyunca sürpriz hediyeler de verilecek.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin hemen yanında oluşturulan özel alanda 22 Ekim'de açılacak EXPO Sakarya'da, şampiyona sponsoru dünya firmaları da alandaki yerini alacak.

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