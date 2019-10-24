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2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB Son dakika LGS sınav tarihi açıklandı

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS sınavı tarihini açıkladı. Binlece 8. Sınıf öğrencisinin gireceği 2020 LGS sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. MEB Liselere giriş sınavının ne zaman yapılacağını açıkladı.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:08
2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB Son dakika LGS sınav tarihi açıklandı

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı 2020 LGS sınavı tarihini açıkladı. Binlece 8. Sınıf öğrencisinin gireceği 2020 LGS sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi. 

MEB’den LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS'de 2020 hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2019 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirmenin başarılı bir şekilde tamamlandığına işaret eden Özer, şu bilgileri verdi: "Bu başarıda ilgili tüm birimlerimiz ve il müdürlerimizle süreci birlikte ve koordineli bir şekilde yönetmemiz önemli rol oynadı. Bu toplantıda bu süreci tekrar değerlendirdik ve iyileştirme yapacağımız yeni alanları değerlendirdik. Diğer taraftan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019'a göre önemli bir artış söz konusu. Süreci başlattık. Tüm illerimizde kayıt alanlarını tek tek masaya yatırıyoruz. Her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını birlikte değerlendirip bu süreci 2019 yerleştirmelerinde olduğu gibi başarıyla yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz."

 

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:08
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