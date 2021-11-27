2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi Kabul edildi

Kabul edilen teklife göre, genel bütçeli idarelerin bütçe gelir tahmini 941 milyar 944 milyon bin TL, tahsilatı bir trilyon 158 milyar 46 milyon 374 bin 940 TL, red ve iadeler 153 milyar 28 milyon 444 bin 447 TL ve net tahsilat ise bir trilyon 5 milyar 17 milyon 930 bin 492 TL oldu.

Özel bütçeli idarelerin net tahsilatı 121 milyar 506 milyon 644 bin 157 TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların net tahsilatı 7 milyar 888 milyon 645 bin 702 TL olmuştur.