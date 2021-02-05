2020-EUS Yerleştirme Sonuçları açıklandı mı? 2020-EUS Yerleştirme sınav sonucu öğrenebilirim?

EUS, Eczalık Fakültesinden mezun olan adayların girdiği sınav adının kısaltılmış halidir. Sınavda başarı gösteren adaylar uzmanlık alanlarına göre bu sınavla yerleştirilir. Meraklıları tarafından araştırılan “2020-EUS Yerleştirme Sonuçları açıklandı mı?” sorularının cevabı işte detaylarıyla haberimizde…

EUS sınavına kimler girebilir?

T.C vatandaşı olmak.

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ya da halen Eczacılık Fakültesinde okuyor olmak.

Eczacılık dalının, uzmanlık alanında çalışmasını engelleyebilecek fiziksel ya da ruhsal rahatsızlığının olmaması gerekmektedir.

Burstan kaynaklı olarak mecburi hizmetinin olması durumunda, mecburi hizmetini sınav gününden itibaren 3 ay içinde bitirecek durumda olması gerekmektedir.

EUS sınavına nasıl başvuru yapılır?

Sınav ücretini yatırıp güncel vesikalık fotoğraf ile başvuru yapılabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda EUS sınav puanı %2 oranında düşürülmektedir.

Uzmanlık eğitimine devam ederken sınava girilmesi durumunda,

Uzmanlık eğitimine devam ederken istifa etmesi durumunda, istifayı takip eden ilk sınavda,

Uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitimine başlamayanların takip eden ilk sınavda, %2 oranında sınav puanları düşürülmektedir.

2020-EUS Yerleştirme Sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 05 Şubat 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.