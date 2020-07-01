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Ekonomi

2020 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Temmuz’da emekli maaşına zam yapılacak mı? İşte detaylar

Mayıs enflasyon rakamlarının haziran ayında açıklanmasının ardından vatandaş emekli maaşları ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki 2020 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Temmuz emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? Temmuz emekli maaşı zam yapılacak mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:07:00 -
2020 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Temmuz’da emekli maaşına zam yapılacak mı? İşte detaylar

Mayıs enflasyon rakamları haziran ayında açıklandı. Haziran ayın açıklanan enflasyon rakamlarına göre, enflasyon yıllık 11,39 artarken aylık ise yüzde 1,36 arttı. Emekli maaşı zamları enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar olacak 2020? 2020 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Temmuz emekli maaşı zam oranı belli oldu mu? Temmuz emekli maaşı zam yapılacak mı?

Emekli zam oranı 6 aylık enflasyon rakamlarına göre oluşturuluyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Milyonlarca emekli maaşlara yapılacak zam oranı ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyorlar. İşte emekli temmuz maaşı ile ilgili detaylar...

Emekli maaşı zammı ne kadar olacak 2020?

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

TÜİK, 2020 ocak-mayıs enflasyonunu açıkladı. 5 aylık enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti.

Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 4.57 zam kesin gözüküyor.

Enflasyon bu oranın üstüne çıkarsa emekliler daha fazla zam alabilecek. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak, geçmiş 6 aya ait enflasyon oranına göre netleşecek.

Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.214 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.985 liraya çıkacak.

En düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.490 lira olacak, ancak nisan ayında çıkan yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liranın altında olmayacak. Bu nedenle de 1.500 liranın altında emekli aylığı alan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayından itibaren 1.500 lira olarak emekli maaşlarını alacaklar.

Temmuz zammından ise yararlanamayacaklar. Bu yılın başında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almıştı. Temmuz zamlı maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak.

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Yorumlar

Mehmet

...Benim kardeşim bağkur emeklisi maaşı 1160 tl.Hani her emeklinin maaşı 1500 tl olacakti
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Memleketim

Emekli acından ölsün devlette ikibinlira vermekten kurtulur bundan ötesi yok
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