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"2020 Dünya Turizm Forumu" Pakistan'da düzenlenecek

09 Ağustos 2019 Cuma 14:33
"2020 Dünya Turizm Forumu" Pakistan'da düzenlenecek

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, "2020 Dünya Turizm Forumu"na ev sahipliği yapacak.

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan İmran Han, Dünya Turizm Forumu Başkanı Bulut Bağcı başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede, gelecek yıl binin üzerinde yabancı sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilecek ve 5 gün sürecek Dünya Turizm Forumu'nun Pakistan'da düzenlenmesine karar verildi.

Pakistan'ın turizme yönelik çalışmalarına ilişkin heyete bilgi veren Han, ülkenin gerçek turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için çalıştıklarını ifade etti.

Belucistan eyaletinin Umman Denizi kıyılarında 8 yeni turizm merkezi kuracaklarını kaydeden Han, Türkiye, Çin, Malezya ve İngiltere ile başlayarak 175 ülkeyle elektronik vize dönemine geçtiklerini de hatırlattı.

Özellikle güvenlik, yatırım ve vize konularında atılan adımların ardından, Pakistan'a gelen yabancı turist sayısında son dört yılda yaklaşık 4 katın üzerinde artış yaşandı. Ülkeye 2015'te gelen yabancı turist sayısı 563 bin olarak açıklanırken, bu sayı 2017'de 2 milyona, geçen yıl ise 2 milyonun üzerine çıktı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:33
  1. Dünya turizm forumu
  2. pakistan
  3. Pakistan Başbakanı İmran Han
  4. World Tourism Forum Başkanı Bulut Bağcı

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