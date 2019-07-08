2020 BMW X6 görücüye çıktı

Üçüncü jenerasyona geçiş yapan BMW X6, 2020 resmen tanıtıldı. Daha keskin hatlara sahip yeni X6, daha güçlü ve daha fazla teknolojik donanımlara sahip. Yeni motor seçeneklerini ile SUV meraklılarının karşısına çıkan X6, sDrive40i ve xDrive40i modelleri BMW’nin çift turbolu 3.0 litrelik altı silindirli motoru aracılığıyla 339 beygir güç ve 447 Nm tork üretiyor. Modellerden sDrive 0-96 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlarken, xDrive versiyonu aynı hıza 5.3 saniyede çıkıyor.

Daha güçlü X6 M50i modeli ise BMW’nin çift turbolu 4.4 litrelik V8 motoruyla geliyor. Selefine göre ekstra 79 beygir güç ve 100 Nm tork üreten otomobil, 530 bg ve 750 Nm tork sunuyor. X6 M50i, 96 km/s hıza yalnızca 4.1 saniyede çıkıyor ve maksimum 249 km/s hıza ulaşıyor. X6’nın tüm versiyonları, yedi ileri otomatik şanzımanla sunuluyor.