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Siyaset 2020 bitmeden kuracak! Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti
Siyaset

2020 bitmeden kuracak! Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti

Yeni parti çalışmalarını hızlandıran Mustafa Sartıgül, partisinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021’den 20 Aralık 2020’ye çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:21:00 -
2020 bitmeden kuracak! Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti.

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık 2020'ye çekti. Bu hafta Ankara'da kurmaylarını toplayacak olan Sarıgül kuruluş sloganını da belirledi.

Genel merkez binası Beysukentte hazır hale getirilirken partinin kuruluş sloganın da 'Çare değişim, çare Sarıgül' olacağı söylenildi.

Kurulacak parti ile beraber Türkiye'deki faal parti sayısı 99'a yükselecek.

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