Türkiye - Fransa maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. A Milli takım 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. A Milli takım, iki gün önce Yunanistan ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmasının ardından ikinci maçını Özbekistan’la 2 Haziran’da yapacak. Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. 2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta 2 Haziran’da Özbekistan ile Alanya'da karşı karşıya gelecek. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta?

Milli takım, iki gün önce Yunanistan ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Türkiye-Fransa maçının başlama saati 21:45. Türkiye-Fransa maçı TRT'den canlı yayınlanacak.

EURO 2020 elemeleri Türkiye-Fransa maçı

EURO 2020 Avrupa elemeleri H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile liderlik mücadelesine çıkıyor. Gruptaki ilk iki karşılaşmasında Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı da 4-0'lık skorlarla mağlup eden Milliler, lider Fransa'nın averajla gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Takım aday kadrosu

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)