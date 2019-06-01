0553 313 94 23

2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye - Fransa maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. A Milli takım 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. A Milli takım, iki gün önce Yunanistan ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmasının ardından ikinci maçını Özbekistan’la 2 Haziran’da yapacak. Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. 2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta?

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:39
2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye - Fransa maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. A Milli takım 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. A Milli takım, iki gün önce Yunanistan ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmasının ardından ikinci maçını Özbekistan’la 2 Haziran’da yapacak. Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. 2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta 2 Haziran’da Özbekistan ile Alanya'da karşı karşıya gelecek. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta?

Milli takım, iki gün önce Yunanistan ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa, 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Türkiye-Fransa maçının başlama saati 21:45. Türkiye-Fransa maçı TRT'den canlı yayınlanacak.

EURO 2020 elemeleri Türkiye-Fransa maçı

EURO 2020 Avrupa elemeleri H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımız, Fransa ile liderlik mücadelesine çıkıyor. Gruptaki ilk iki karşılaşmasında Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı da 4-0'lık skorlarla mağlup eden Milliler, lider Fransa'nın averajla gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

A Milli Takım aday kadrosu

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:39
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. Rize
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. 2020 Avrupa Şampiyonası Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta?
  9. EURO 2020 elemeleri Türkiye-Fransa maçı
  10. Türkiye - Fransa maçı ne zaman
  11. Türkiye - Fransa maçı nerede
  12. Türkiye - Fransa maçı saat kaçta
  13. Türkiye - Fransa maçı hangi kanalda?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da belediye çalışanını iftara davet edilip öldürüldüğü iddiası
    1. Antalya’da belediye çalışanını iftara..
    2. Büyükşehir’den Kadir Gecesi’nde lokma..
    3. Develi Adliyesi’ne 2 Savcı 3 Hakim..
    4. Aydın’da Kadir Gecesi cami cemaati..
    5. Trafiğe bayram boyunca havadan destek
    6. Komşusunun kafasına taş atıp balta ile..
    7. Kapadokya Alan Başkanlığı Resmi..
    8. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    9. Vali Şahin, Mereto eteklerinde kurulan..
    10. Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi..
    11. Başkan Öz’e sürpriz ziyaret
    12. İBB Şehir Hatlarında toplu sözleşme
    13. Belediye binasının yazısı değiştirildi
    14. Gebelik tümörü nedir?
    15. "Orhan Kemal bir umudun yazarıdır"
    16. Mahkûm çocukları sağlık taramasından..
    17. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma..
    18. Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ..
    19. YTB’nin “Yurt dışı genç liderler..
    20. Dualarımı kabul eyle Allah’ım
    21. Bilecik’te 8 hakim ve savcının görev..
    22. Başkan Ocak, belediye personeli ile..
    23. Tepebaşı ailesi bayramlaştı
    24. Aşkın Polat: “Bayramda, tatilcilerin..
    25. Zabıtadan bayram denetimi
    26. Çevre Çocuk Meclisi kapanış toplantısı..
    27. Muş’ta bayram pazarı kuruldu
    28. Benzin istasyonundaki pompalı tüfekli..
    29. Ay-yıldızın altında dua buluşması
    30. Başkan Sever, TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti