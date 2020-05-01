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Spor

2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlanan belgesel hafta sonu TRT Spor'dan yayınlanacak

Yeniakit Publisher
2020-05-01 21:02:07 -
2020 Avrupa Şampiyonası için hazırlanan belgesel hafta sonu TRT Spor'dan yayınlanacak

İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için hazırlanan belgesel (Euro Moments) hafta sonu TRT Spor'dan yayınlanacak.

UEFA tarafından hazırlanan EURO 2020'nin en özel anlarından oluşan belgesel, TRT Spor ekranında ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Şampiyonaya damga vuran maçları, takımları, futbolcuları, teknik direktörleri ve onların merak uyandıran hikayelerini anlatan belgesel, sporseverleri ekran başına toplayacak. Euro Moments, yarın ve 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de TRT Spor'da olacak.

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