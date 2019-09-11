2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında Milliler Moldova'da farklı kazandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etti.

20. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cenk Tosun'un kale önünde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Koşelev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Sandu, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleye yönelen meşin yuvarlak, ceza sahasında Merih Demiral'ın kafasına çarparak yön değiştirdi ve üstten kornere çıktı.

37. dakikada Türkiye öne geçti. Dorukhan Toköz, savunmanın arkasına ara pasını gönderdi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Cenk Tosun, kale alanına yöneldi. Topu ileri çıkan kaleci Koşelev'in üzerinden aşıran Cenk'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısını Türkiye 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

57. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-2.

64. dakikada Dorukhan Toköz, ara pasında topu Cenk Tosun ile buluşturdu. Cenk'in ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Koşelev'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

79. dakikada Türkiye üçüncü golü buldu. Mehmet Zeki Çelik, sağ kanattan ceza alanına ortaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun yatarak vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-3.

88. dakikada A Milli Takım, skoru 4-0'a getirdi. Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı içinde yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 0-4.

A Milli Takım karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Türkiye, puanını 15'e yükseltti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenerek 5. galibiyetini aldı.

Milli takım, 37. dakikada Cenk Tosun'un fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 57. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı ile 3 gol daha bulan Türkiye, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak puanını 15'e çıkardı.

Grupta 5. mağlubiyetini yaşayan Moldova ise 3 puanda kaldı.

Moldova'ya karşı 9. galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya karşı 9. galibiyetini elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, Moldova ile 8'i resmi olmak üzere yaptığı toplam 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 29 kez fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 3 gol gördü.

2005'ten sonra deplasmandaki en farklı galibiyet

A Milli Takım, Moldova karşısında 2005'ten bu yana deplasmandaki en farklı galibiyetine imza attı.

Milliler, daha önce dış sahada en farklı galibiyetini 2006 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kazakistan karşısında 6-0'lık skorla almıştı.

Cenk Tosun'un 15. golü

Karşılaşmanın birinci ve üçüncü golünü kaydeden Cenk Tosun, A Milli Takım'daki gol sayısını 15'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 40 maçta toplam 15 kez fileleri havalandırdı.

Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı'dan ilk

Milli futbolcular Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de forma giyen 25 yaşındaki Deniz, 6. kez giydiği ay-yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti. Fransız temsilcisi Lille'de görev yapan 22 yaşındaki Yusuf ise milli takıma 16. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

Abdulkadir Parmak, ilk kez milli formayı giydi

Trabzonspor'da forma giyen Abdulkadir Parmak, Moldova karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında oyuna dahil olan Abdulkadir Parmak, ilk kez milli formayı giyme sevinci yaşadı.

"Türkiye'miz için muhteşem gece oldu"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda Moldova'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçla ilgili, "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özdemir, elde edilen galibiyetin önemine değinerek, "Türkiye'miz için muhteşem gece oldu. Arnavutluk'un İzlanda'yı 4-2 yenmesi ve bizim de 4-0 kazanmamız herkesi muhteşem bir sevince boğdu. Herkesi tek tek kutluyorum. İyi bir galibiyet oldu. Andorra maçından dolayı moralimiz bozuktu biraz. İyi bir neticeyle dönüyoruz. Gruptan çıkma şansımızı bayağı arttırdı." diye konuştu.

Nihat Özdemir, grupta 4 maç kaldığını hatırlatarak, "Henüz işimiz bitmiş değil. Gruptan çıkma şansımız artmıştır. Yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Türk Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na katılacaktır." ifadesini kullandı.

Yolumuza devam ediyoruz"

A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, herkesin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "İki maçta 6 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. EURO 2020'ye gitmek istiyoruz." dedi.

Zimbru Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, ilk 20-25 dakika fazla pozisyon bulamadıklarını belirterek, "Andorra maçı ile bu müsabakadaki düşüncemiz aynıydı. Oyun akıcılığı bakımından saha zemini daha uygundu. Oyun da skor da kendiliğinden geldi. Böyle takımları hep yenmemiz gerekiyor. Sürprize izin vermedik. İki maçta 6 puan aldık. 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın iyi yolda olduğunun altını çizen Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Gruba baktığımızda yerimizi olumsuz olarak görmüyoruz. İzlanda'yı yenseydik daha rahattık. Yolumuz devam ediyor. İyi durumdayız. İzlanda beraberliği ve galibiyeti olsa bitmişti. Arnavutluk zor bir takım. Deplasmanda da iyi oynuyorlar. Tanıyorlar bizi. Bir ay zamanımız var. Ekim ayında oynayacağız. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi niyetle oynuyorlar. Biz bir ekibiz. Aile havasını herkese yaymak istiyoruz. Aile olmak istemeyenler biraz daha saygılı olsun. Milli takım hakareti hak etmiyor. Kimse yapmasın bunu artık."

Oyuncu seçimlerini şartlara göre yaptıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Hangi oyuncu oynarsa oynasın milli takım oyuncusu. Seçimler, şartlara ve futbolcunun durumuna göre değişiyor. Çağlar da, Kaan da benim için önemli. 'Neden bu oyuncu oynamadı' diye malzeme çıkarmak doğru değil. Hakan ve Cenk geçen maça göre daha iyi oynadılar. Daha da iyi bir Cenk istiyoruz. Abdulkadir'i ilk defa milli olsun diye sahaya koydum. Enes'e borçlu kaldım. Onu da öderiz inşallah. Enes de gol atarak bize cevabını verir." şeklinde görüş belirtti.

"Değişiklikleri normal görüyorum"

Şenol Güneş, Andorra maçına göre 5 farklı oyuncuya ilk 11'de şans vermesi ile ilgili bir soruya şöyle cevap verdi:

"Tartışmamızı burada yaparsak daha iyi olur. İki maç yapıyorsunuz. Fiziksel düşüşler ve rakibe göre değiştirdiğimiz oyuncular vardır. Bunların oynaması çok önemli. Emre'yi geçen maçta bayağı zorladık. Bugün de oynamayı çok istedi ama bu, ona başka sıkıntı getirebilirdi. Hakan gibi oyuncuya saygı duymakta yarar var. Değişiklikleri normal görüyorum. Umut bugün daha iyi oynadı. Cenk'i zorladık. Tam maç performansı yakalamadı ama golcü Cenk. Kazanmak lazım."

"Samimi destek istiyoruz"

A Milli Futbol Takımı'na yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savunan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte başaracağımızı söyledik. Halktan bu sıcaklığı görüyorum. Eleştiri adı altında hakarete varan şeyler oluyor. Bu, kültürümüzün geriye gitmesine neden oluyor. Kötü sonuçlar aldığımızda tabii eleştiri olacak. Ancak yok saymak ve istememek... Geçmişten beri yapılan böyle şeylerin değişmesi lazım. Her şeyi birlikte yapalım. Samimi destek istiyoruz. Arnavutluk ile zor bir maç oynayacağız. Taraftarla bütünleşip oyunumuzun da üstüne koyarak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz."

Son olarak milli takıma başarısız olduğu süreçte de destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş, "Bu, Türkiye'nin milli takımı. Başarısız olduğu ve tökezlediği zamanda da herkesin milli takımı. Ne olur saygılı eleştiri yapalım. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Kavga etmeden konuşalım. Daha iyi olacak. Kadromuz yeni. Şu anda yarışıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"Oynadığımız futbol için üzgünüm. Gücümüz yetmedi"

Moldova'nın teknik direktörü Semen Altman, farklı mağlubiyet yaşadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Altman, Türkiye karşısında istediklerini yapamadıklarını belirtti.

Türkiye'nin galibiyeti hak ettiğini vurgulayan Altman, "Böyle bir neticeyi beklemiyorduk. Hak etmedik. Oynadığımız futbol için üzgünüm. Gücümüz yetmedi. Böyle bir tempoda oynamaya alışık değiliz. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadesini kullandı.