2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 7. haftası, ikinci gününde 7 karşılaşmayla devam etti.12 Ekim 2019 Cumartesi 07:27
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, ikinci gününde 7 karşılaşmayla devam etti.
EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.
H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 18 puana ulaştı ve liderliğini devam ettirdi.
Gruptaki bir diğer maçta İzlanda ile deplasmanda karşılaşan Fransa, 1-0 galip gelerek puanını 18'e çıkardı, İzlanda ise 12 puanda kaldı.
A Grubu mücadelesinde İngiltere, konuk olduğu Çekya'ya 2-1 yenilerek gruplardaki ilk yenilgisini aldı.
Elemelerin 7. haftası, yarın D,F ve J gruplarında oynanacak 8 maçla devam edecek.
Sonuçlar şöyle:
A Grubu
Karadağ-Bulgaristan: 0-0
Çekya-İngiltere: 2-1
B Grubu
Portekiz-Lüksemburg: 3-0
Ukrayna-Litvanya: 2-0
H Grubu
Türkiye-Arnavutluk: 1-0
İzlanda-Fransa: 0-1
Andorra-Moldova: 1-0
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