2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gecenin sonuçları 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin 7. haftası, ikinci gününde 7 karşılaşmayla devam etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 7. haftası, ikinci gününde 7 karşılaşmayla devam etti. EURO 2020 Elemeleri'nin 7. haftasının ikinci gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı. H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 18 puana ulaştı ve liderliğini devam ettirdi. Gruptaki bir diğer maçta İzlanda ile deplasmanda karşılaşan Fransa, 1-0 galip gelerek puanını 18'e çıkardı, İzlanda ise 12 puanda kaldı. A Grubu mücadelesinde İngiltere, konuk olduğu Çekya'ya 2-1 yenilerek gruplardaki ilk yenilgisini aldı. Elemelerin 7. haftası, yarın D,F ve J gruplarında oynanacak 8 maçla devam edecek. Sonuçlar şöyle: A Grubu Karadağ-Bulgaristan: 0-0 Çekya-İngiltere: 2-1 B Grubu Portekiz-Lüksemburg: 3-0 Ukrayna-Litvanya: 2-0 H Grubu Türkiye-Arnavutluk: 1-0 İzlanda-Fransa: 0-1 Andorra-Moldova: 1-0

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