2020-2021 eğitim-öğretim yılının bitimine az bir zaman kala öğrenci ve velileri dönem sonu karnelerinin ne zaman ve nasıl verileceğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuya ilişkin açıklama yapması üzerine öğrenciler aramalarını hızlandırdı.

2020-2021 eğitim-öğretim dönem sonu karneleri nasıl verilecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 2 Temmuz tarihine kadar açık olacağını ve karnelerin bu tarihte verileceğini açıkladı. Bakan Selçuk, ek olarak “Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz” ifadelerini kullandı.