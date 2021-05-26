2020-2021 eğitim-öğretim dönem sonu karneleri nasıl verilecek?
2020-2021 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşılırken öğrenciler, dönem sonu karnelerini nasıl alacaklarını araştırmaya başladı. Karnelerini yüz yüze almayı bekleyen öğrenciler, arama motorlarında konuya ilişkin aramalarını genişletti. Milyonlarca öğrenci ve veli, karnelerin ne zaman ve nasıl verileceğini araştırıyor. Peki, 2020-2021 eğitim-öğretim dönem sonu karneleri nasıl verilecek? MEB karneler ne zaman, nasıl verilecek?
2020-2021 eğitim-öğretim yılının bitimine az bir zaman kala öğrenci ve velileri dönem sonu karnelerinin ne zaman ve nasıl verileceğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuya ilişkin açıklama yapması üzerine öğrenciler aramalarını hızlandırdı.
2020-2021 eğitim-öğretim dönem sonu karneleri nasıl verilecek?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 2 Temmuz tarihine kadar açık olacağını ve karnelerin bu tarihte verileceğini açıkladı. Bakan Selçuk, ek olarak “Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz” ifadelerini kullandı.