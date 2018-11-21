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2019'un resmi tatil takvimi belli oldu! Öğrenci ve çalışanlara müjde

Çalışanların ve öğrencilerin merakla beklediği 2019 yılının resmi tatil günleri belli oldu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:44
2019'un resmi tatil takvimi belli oldu! Öğrenci ve çalışanlara müjde

2019'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2019'da tatil yapılacak gün sayısı 121.

Özellikle planlarını şimdiden yapan çalışanları ve öğrencileri yakından ilgilendirecek 2019 yılının resmi tatil takvimi haberin detayında...

2019 yılı resmi tatil günleri

Yeni Yıl Tatili

1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Tatili

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Tatili

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

Ramazan Bayramı Tatili

Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5 gün tatil yapacak. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 10 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı taktirde Ramazan Bayramı tatilinin 10 güne çıkması bekleniyor

15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Tatili

Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

Kurban Bayramı Tatili

Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:44
  1. 2019 yılının resmi tatil takvimi
  2. Resmi tatiller
  3. Öğrenci ve çalışanlara müjde

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