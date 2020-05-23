  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği Resmi Gazete'de

AK Parti'li meclis üyesi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Amerikan araç kiralama şirketi Hertz konkordato başvurusu yaptı

'Tokyo Olimpiyatları ancak 2021'de gerçekleşebilir. Yeniden erteleyemeyiz'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur
için kalan
Ekonomi

2019'da yapılacak tarımsal desteklemelerde değişiklik

Kütlü pamuk için fark ödemesi desteği, dekar başına 500 kilogram üzerinden gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:11:38 -
2019'da yapılacak tarımsal desteklemelerde değişiklik

ANKARA (AA) - Geçen yıl üretilen pamuk için kütlü pamuk fark ödemesi desteği, dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek.

"2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre 2019'da üretilen pamuk için kütlü pamuk fark ödemesi desteği, dekar başına 500 kilogram üzerinden gerçekleştirilecek.

Karar, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı