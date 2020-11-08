2019'da sınır dışı edilmiş! Türkiye'nin uyardığı ortaya çıktı
Viyana saldırısını gerçekleştiren DAEŞ'li teröristin Hatay'da gözaltına alınarak 2019 yılında Avusturya'ya sınır dışı edildiği ve Emniyet Genel Müdürlüğünün teröriste ait bilgileri Avusturya makamlarıyla paylaştığı ortaya çıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2 Kasım'da saat 20.00 sıralarında 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı yapan ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen DAEŞ'li terörist Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulai'ye ait kayıtlar, Türk makamları tarafından incelemeye alındı.
Yapılan inceleme sonucunda teröristin 1 Eylül 2018'de Avusturya/Viyana'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin çalışmaları sonucunda, terör örgütü DAEŞ'e katılmak amacıyla Suriye'ye geçeceğine ilişkin bilgiler elde edilen teröristin, 18 Eylül 2018'de Hatay'da gözaltına alındığı anlaşıldı.
Adli makamlara 19 Eylül'de sevk edilen ve sınır dışı edilmesi kararlaştırılan Fejzulai'nin, Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği, 10 Ocak 2019 tarihinde de Avusturya'ya sınır dışı edildiği tespit edildi.
Teröristin örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı anlaşıldı.