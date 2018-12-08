‘2019’da enflasyon yüzde 15’in altına çekilebilir’

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin, 2019 yılında dünya ve Türkiye ekonomisini nelerin beklediğine dair değerlendirmelerde bulundu. Alkin, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarını, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz artışlarını ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını dünya ekonomisini bekleyen riskler arasında gördüğünü söyledi. Alkin, Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret savaşlarının ekonomimizde belirleyici olacağına işaret etti.

“2019’un gelişmekte olan ülkeler için çetin bir yıl olacağını söylemek zor değil” diyen Alkin, “2019, gelişmekte olan ekonomiler için beklediğimizden daha yumuşak geçebilir. En azından uluslararası sermaye hareketleri açısından gelişmekte olan ekonomilerin çok fazla sıkışmadığı bir periyot gözlemleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

“Enflasyon yüzde 15’in altına inebilir”

Türkiye ekonomisinin 2019’da nasıl seyredeceğini de yorumlayan Alkin, Türkiye’nin 2019 yılında büyüme oranın 2,3 olarak öngörüldüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ‘Dengelenme, Değişim ve Disiplin’ sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefler doğrultusunda Türkiye’nin 2019 yılında enflasyonu yüzde 15’in altına çekebileceğini kaydeden Alkin şöyle devam etti: “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2019-2021 dönemlerini kapsayan ekonomik programda Türkiye’nin 2019 büyümesi 2,3 olarak öngörüldü. Önümüzdeki sene iç piyasanın ekonomik büyümeye önemli bir katkısının olmayacağı düşünülüyor. Bu nedenle 2,3’lük büyümenin aşağı yukarı 1,5 ile 1,8 oranında net ihracattan gelmesi bekleniyor. Bu nedenle Türk şirketlerinin 2019’da ihracata yüklenmesi gerekiyor. Bu durum 2020 içinde geçerli. Ancak 2020’de ekonomideki dengeleme disiplin döneminde enflasyonun normalleşmesi, kurların ve faiz oranlarının normalleşmesi ile Türkiye ekonomisi bir miktar mesafe alacak. Ekonomi canlanacak, vatandaşlar iç piyasada daha rahat harcama yapabilecek. Bundan dolayı da 2020 yılında iç talebin büyümeye daha fazla katkısı olacak. 2019, Türkiye için genel olarak kamu harcamalarının daha dikkatli yapıldığı, hane halkı harcamalarının biraz yavaş seyrettiği bir yıl olacak. Özel ve kamu yatırımları 2020 yılına erteleneceği için iç piyasadaki canlılık sınırlı olacak. Net ihracat dış büyümeye daha fazla katkı yapacak. Bu nedenle 2019’da bilhassa ilk bahar sonundan itibaren enflasyonun biraz daha düştüğüne şahit olacağız. Sonbaharda ise çok hızlı bir düşüş olacak. Enflasyon, yeni ekonomik programdaki hedefler doğrultusunda yüzde 15’in altında bile tamamlayabilir.”

“Dolar, 2019’u 6,3 bandında tamamlayabilir”

Döviz kurlarının 2019’daki muhtemel hareketlerini değerlendiren Kerem Alkin, şunları söyledi: “2019’a muhtemelen 5,4- 5,5 bandında gireceğiz. 2019’u ise ABD ile olan ekonomik ve siyasi ilişkilerin seyrine bağlı olarak 6,5 ile 6,8 arasında bitirebiliriz. Bu sene için 19 Aralık kritik bir tarih. FED yapacağı toplantıda faiz artırım kararı almazsa ve özellikle Batılı ekonomiler Noel’e girmeden önce gelişmekte olan ekonomilerden varlık alımına yoğunlaşırsa içerde Dolar-TL kurunda bir yumuşama görülebilir. 2019 sonuna kadar Türkiye için her şey yolunda giderse dolar 6,3-6,4 bandında

kapatabilir.”