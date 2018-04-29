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2019'da artık telefonlar böyle açılacak

2019 yılında 100 milyondan fazla akıllı telefonda ekranın altına yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu olacağı düşünülüyor.

29 Nisan 2018 Pazar 13:14
2019'da artık telefonlar böyle açılacak

Yapılan bir araştırmaya göre, 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülecek akıllı telefonların büyük bir kısmında ekranın altına yerleştirilmiş parmak izi okuma sensörleri bulunacak.

Şu an için böyle bir teknolojiye sahip olmak isteyen akıllı telefon meraklılarının Vivo X20 veya Porsche Design Huawei Mate RS modellerinden birini satın alması gerekiyor. Bununla birlikte başta Samsung ve Apple olmak üzere birçok teknoloji devinin bu teknoloji üzerinde çalıştığı da bir gerçek.

IHS Markit isimli analiz firmasına göre 2019 yılı, bu özelliğin yılı olacak. Başta biraz önce saydığımız isimler olmak üzere birçok markanın yeni modellerinde ekranın alt kısmına yerleştirilmiş parmak izi okuyucularına yer vereceği düşünülüyor. Bu öngörü gerçek olursa, akıllı telefon piyasasında bu özelliğe sahip 100 milyondan fazla telefon olacak.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 13:14
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