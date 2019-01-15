2019’da af yasası çıkacak mı? Genel af çıkacak mı? | Af son dakika haberleri

Yerel seçimler öncesinde binlerce mahkumun gözü af haberlerine çevrilmiş durumda. Peki 2019’da genel af çıkacak mı? Mahkumlara af var mı? Cezaevindekilere af çıkacak mı? Seçim öncesinde af çıkacak mı? Af ve ceza indiriminden kimler faydalanacak?

Af son dakika haberleri 2019

Partiler arasında uzlaşma sağlanırsa 10 bin kişinin "erken yaşta evlilik" mağduriyeti bitecek.

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre, 'erken yaşta evlilik' mağdurlarına bir seferliğine af getirilmesi yeniden gündeme geliyor. AK Parti'nin, diğer partilerle de uzlaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onaylaması durumunda bu konuda bir yasal değişiklik yapacağı belirtiliyor.

2016 yılında, CHP'li vekillerin de gündeme getirmesiyle, AK Parti'nin Meclis'e sunduğu erken evliliklerle yönelik af düzenlemesi, kamuoyundan gelen tepkiler ve son anda muhalefetin itiraz etmesi nedeniyle gündemden kaldırılmıştı. Ancak, aradan geçen süre içinde erken yaşta yapılan evlilikler nedeniyle eşleri cezaevinde olan ailelerin mağduriyetleri artarak devam etti. Özellikle Roman vatandaşlarla ilgi dernek ve STK'ların konuyu yeniden siyasi partilerin gündemine taşımaları üzerine de AK Parti'nin bu konuda bir adım atabileceği ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre AK Parti yönetimi, diğer partilerin de destek vermesi ve Meclis'te bir uzlaşma sağlanması durumunda, erken yaşta evliliklerden kaynaklanan cezaların affedilmesi için yasa teklifi getirecek. Teklifin yasalaşması durumunda, yaklaşık 10 bin kişinin af kapsamına gireceği belirtiliyor. AK Parti yönetiminin yapacağı çalışmanın, Cumhurbaşkanının da onay vermesi durumunda, seçimlerden önce yasalaştırılabileceği ifade ediliyor.

Geriye dönük olacak

AK Parti kurmayları, getirilecek düzenlemenin ileriye dönük olarak 'Erken yaşta evlilikleri özendirici' bir nitelikte olmayacağını, sadece geriye dönük oluşan mağduriyetlerin bir seferliğine giderilmesi amacını taşıyacağını dile getirdi. Bu mağduriyetler nedeniyle hapiste olanlardan, 'Evliliklerini resmi olarak devam ettirenler' af kapsamına alınacak. Af kapsamına girmesi için, taraflardan birinin reşit olmaması ve evliliklerinin resmi olarak devam etmesi şartı aranacak. Bu kriterlerin dışındakiler af kapsamına alınmayacak. Cebir, şiddet, tecavüz yoluyla veya zorla yaptırılan evlilikler bu düzenlemenin dışında tutulacak.

EN SON YAPILAN AF AÇIKLAMALARI NELERDİ?

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Toplumu rahatsız edecek bir af çıkmayacak, infazla ilgili düzenleme yapılabilir” dedi.

Devlet Bahçeli'den af açıklaması

Meclis'ten arkadaşlarımızın hazırladığı tasarı duruyor. Bununla ilgili çalışmalar tamamlandı. Meclis'te gündeme alınması için bekliyoruz. Kanaatimiz olarak da af yasasının çıkmasında ülkemiz açısından fayda vardır.

MHP'den EYT, ek gösterge ve af açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay: -"MHP'nin verdiği söz senettir. Emeklilikte yaşa takılanlar, ek gösterge, şartlı ceza indirimi ve diğer konularda, her meselenin sahibi, takipçisi ve arkasındayız" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ Kalyoncu'dan af açıklaması

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP'nin af teklifinin bir an önce Genel Kurul'a gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu’nun daha fazla gecikmeden teklifi Genel Kurul'a sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır" dedi.

Devlet Bahçeli mahkum yakınlarıyla görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi önünde af teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulunmak için toplanan Mahkum Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAYAD) üyeleri ile bir araya geldi. "Devlet Baba" sloganlarıyla Bahçeli'ye sevgi gösterisinde bulunan dernek üyeleri, af yasasıyla ilgili sürecin hızlandırılması talebinde bulundu.

Bunun üzerine Bahçeli, af yasasını teklifini TBMM'ye sunduklarını anımsatarak, "TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz. 50 milletvekilimizle olayları takip ediyoruz. 50 milletvekili ile yasayı çıkarmak mümkün olmaz. O sebepten dolayı diğer siyasi partilerle de arkadaşlarımız diyalog içerisindeler. Olayları takip ediyoruz. Buraya kadar gelmiş olmanız bir kez daha derdinizi bize intikal ettirmeniz ayrıca memnuniyet vericidir." diye konuştu.

Mahkum yakını olduğu öğrenilen bir kişi, Bahçeli'ye, "Başkanım, sizin sözünüze güveniyoruz. 24 Haziran seçimlerinde sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanı'na oy verdik. MHP'ye oyumuzu verdik." dedi. Bahçeli ise "Bunun oy ile alakası yok. İstersen verme. Bu memleket meselesidir. Biz oy için yapmıyoruz bunu. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim." yanıtını verdi.

MAYAD Başkanı Enver Yılmaz, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye minnettar olduklarını belirterek, "Devlet Bahçeli'nin oy falan düşündüğü yok. Gerçekten mahkum yakınlarının bir an önce sevdiklerine kavuşması için mücadele veriyor." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını hatırlattı. Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz" dedi. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. 'Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor' algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor. Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor. Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız."

METİN FEYZİOĞLU AF TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifini AA muhabirine değerlendirdi. TBB Başkanı Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifinin kapsamının genişleyebileceği uyarısında bulunarak, "Adam öldürenler, tecavüzcüler, belki uyuşturucu imal edenler, Türkiye'ye sokanlar da kapsam içine girebilir." dedi. Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarına göre, genel ceza indirimlerinin af niteliğinde olduğunu, hukukçular için teknik anlamda bu düzenlemelerin af olarak kabul edildiğini söyleyen Feyzioğlu, af niteliğinde olduğu için düzenlemenin, Anayasa'ya göre nitelikli çoğunlukla Meclis'ten geçmesi gerektiğini belirtti.

Affın herkesi kapsamayacağının belirtildiğini, bu teklife duygusal yaklaşmamak gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Affa ne zaman ihtiyaç duyulur diye sormamız gerekiyor. Büyük toplumsal krizler yaşanmıştır, ondan sonra toplumun koskocaman bir kucaklaşmaya ihtiyacı vardır, o ortam oluşmuştur, o zaman af olabilir. Ama bunun dışındaki aflar, kamu düzenini ağır şekilde ihlal ediyor. Bunu, 1999'da adına yine ceza indirimi denilen ama özü itibarıyla af olan düzenlemede yaşadık ve bu afla dışarı çıkanların çok büyük kısmı, iki sene içerisinde yeni suçlar işleyerek, yeni canlar yakarak geri döndüler. O kadar hassas bir konu ki bu. 'Af' sözü, söylentisi çıktığında içeridekilerin canı yanıyor, onları bekleyenlerin canı ayrı yanıyor, sokaktaki insanların canı ayrı yanıyor ve endişe ediyorlar. O yüzden buna çok hassas yaklaşmak lazım."

TBB Başkan Metin Feyzioğlu, teklifi okuduğunu, teklifin içinde çok sayıda istisna bulunduğunu ifade ederek, ilgili partinin sözcülerinin, "Devlete karşı suçları affetmiyoruz" açıklamasında bulunduklarını ancak çağdaş devletlerde tüm suçların, aynı zamanda devlete karşı işlenen suç sayıldığını kaydetti.

"Mesela örgütlü, silahlı bir yapı kurmak. Bu devlete karşıdır. Çünkü devletin kamu düzeninin ihlalidir. Biz buna mafya tipi örgüt diyoruz." diyen Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otopark, ihale mafyaları gibi. Bunlar doğrudan doğruya devlete karşıdır. Bunlar affın içine sokulmuş. Kapı kırdı eve girdi, affın içinde. Yaşlı kadın bankadan emekli maaşını çekti, üstüne çöktüler, kafasını yardılar, bu affın içinde. Af, hemen alıp sokağa çıkarmıyor, 5 yıl ceza indirimi yapıyor. Fakat 5 yıl ceza indirimi yaptıktan sonra infaz kanununa göre şartlı salıverme sınırında üçte ikisini yatanlara 'hadi güle güle' diyorsunuz. Bu ne demektir; şu an 250 bin tutuklu ve hükümlü var, 250 bin tutuklu ve hükümlünün 163 bininin bundan yararlanacağı söyleniyor. 163 bini de hemen çıkmayacak. 40-50 bin kadarı derhal çıkacak. Ondan sonrakiler de şartlı salıverme sınırına bir iki sene içinde düştükleri anda çıkacaklar.

Mesela uyuşturucu kullanmak için mekan temin edenler, torbacılardan çok daha sorumlu. Cezası 5 yıl sınırında verilmişse ya da bir iki senesini yattıysa hemen 'hadi güle güle' denilecek. Uyuşturucu satan torbacıların cezası 5 yıl değil ama yattıkları süreyi, şartlı salıvermeyi de düşün, hesaplara göre yaklaşık 50 bin torbacının dışarı çıkması bekleniyor. Şimdi soruyorum, bunun toplumsal barışla ne alakası var. Bu insanlar dışarı çıktıklarında mesela huzurevlerinde yaşlılara yardım mı edecekler, tekrar torbacılığa başlayacaklar. Bizim infaz sistemimiz bu kadar etkili de, içeriye gireni hemen ıslah mı ediyor?"

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu.