0553 313 94 23

2019 YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? Son dakika ÖSYM YKS tercih sonuç sorgula

ÖSYM 2019 YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında YKS tercihlerini yapan üniversite adayları ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarını açıklamasını bekliyor. YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? 2019 YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? ÖSYM’den üniversite adaylarını heyecanlandıran son dakika 2019 YKS tercih sonuçları açıklaması geldi. Peki YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanır mı?

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:38
2019 YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? Son dakika ÖSYM YKS tercih sonuç sorgula

ÖSYM 2019 YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında YKS tercihlerini yapan üniversite adayları ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarını açıklamasını bekliyor. YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? 2019 YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? ÖSYM’den üniversite adaylarını heyecanlandıran son dakika 2019 YKS tercih sonuçları açıklaması geldi. Peki YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanır mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti. Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.

2019 YKS Yerleştirme sonuçları nereden öğrenilecek?

Yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:38
  1. 2019 YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı?
  2. Son dakika ÖSYM YKS tercih sonuç sorgula
  3. YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanır mı?
  4. 2019 YKS tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanır
  5. YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz fiyatları
    2. Kahire’de patlama: 19 ölü, 30 yaralı
    3. Deliklitaş görenleri kendisine hayran..
    4. Kurban pazarında alıcı da satıcı da..
    5. Ne sözünü tuttu ne de iş yaptı!..
    6. (Özel) 3,5 milyon dolara sahibinden..
    7. Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: 1..
    8. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    9. Yurt içi piyasalar enflasyon verisine..
    10. Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in..
    11. GÜNCELLEME - Mısır'da 4 araç yandı:..
    12. Keşmir'de neler oluyor? Hindistan'dan..
    13. Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu..
    14. Yangında can pazarı
    15. Rusya’da protestolar devam ediyor,..
    16. İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
    17. Temmuz’da faizsiz sistemle alınan..
    18. Dünya çekirdeği 2,5 milyar yıldır..
    19. 29. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali..
    20. Birinci nakil dönemi sonunda..
    21. Rize’deki selde kaybolan Hüseyin..
    22. Ağır metallerden oluşan bir öte..
    23. LGS nakil sonuçları açıklandı!
    24. (Özel) Karaköy’de camide uzanma..
    25. (Özel) Karaköy’de camide uyuyan..
    26. Doğal navigasyonlu "insansız..
    27. İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı
    28. Hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor
    29. Yakup Gör kimdir? Yakup Gör milli..
    30. Liselere yerleştirmede birinci nakil..
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım