2019 YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? Son dakika ÖSYM YKS tercih sonuç sorgula

ÖSYM 2019 YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında YKS tercihlerini yapan üniversite adayları ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarını açıklamasını bekliyor. YKS 2019 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? 2019 YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? ÖSYM’den üniversite adaylarını heyecanlandıran son dakika 2019 YKS tercih sonuçları açıklaması geldi. Peki YKS tercih sonuçları bayramdan önce açıklanır mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti. Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.

2019 YKS Yerleştirme sonuçları nereden öğrenilecek?

Yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.